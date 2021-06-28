Murat Akan: Gates ve Fauci’den sonra Daszak’a da operasyon çekildi

Araştırmacı yazar Murat Akan, ABD medyasında isimleri skandallarla anılan Bill Gates ve Dr. Anthony Fauci’den sonra aynı grupta yer alan Peter Daszak adlı 'bilim adamı'nın da BM bünyesindeki resmi görevinden alınmasını yorumladı. Akan, youtube sayfasında ABD’deki ‘laboratuvar virüsü’ tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşırken adı geçen kişilerin yargılanacağını ifade etti

Araştırmacı yazar Murat Akan, youtube kanalında “Küresel şeytani akıl boş durmuyor. Sözde insanlığı kurtarma adına plan üzerine plan, proje üzerine proje üretiyorlar. Bu projeleri yaparken çok ‘güzel' sunumlar yapıyorlar. Ellerinde küresel basın, sermaye, teknoloji var. Koronavirüs bir türlü gündemden düşmüyor. Virüs öldürücülük oranını kaybediyor, etkisi azalıyor ama hemen ardından çeşitli varyantlar ortaya çıkartılıyor.” diye konuştu.

Delta varyantı

Akan, ‘varyant' konusuyla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

“Son günlerde bir delta varyantı almış başını gidiyor. Alfabede harf kalmadı. Bunlar esasında korku pompalamak için. Virüs etkisini kaybettikçe insanlara bir şekilde korku salmayı başarıyorlar. Mesela İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlasına aşı yapıldı. Ama şu anda İngiltere'de vakaların patladı. Bunun nedenini de Delta varyantına bağlıyorlar. İnsanların bu psikolojiden çıkmalarını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.”

Peter Daszak kim?

Akan Peter Daszak adlı şahsın BM bünyesindeki görevinden alınması üzerine Daszak'ın kim olduğuna ilişkin belgeler paylaştı. Akan şöyle devam etti:

Daha önce Bill Gates, Anthony Fauci gibi operasyona hedef olan bazı isimlerden bahsetmiştim. Yani bu işe sebep olanlar yavaş yavaş tasfiye edilmeye başlandı. Ancak bu yetmez. Bu isimlerin uluslararası ceza mahkemesine çıkarılıp cezalandırılması gerekir. İnsanlığa karşı suç işlediler. Bugün vereceğim ise Peter Daszak. Bu isimden daha önce de söz etmiştim. Küresel anlamda koronavirüsü üreten bu virüsün doğal olduğunu söyleyen, DSÖ'nün Çin'e gönderdiği ekibe başkanlık yapan ve ABD'den Çin'deki Wuhan kentinde bulunan viroloji enstitüsüne yardım yapan kişi. İngiliz kökenli bir virolog. Çinli bilim adamı Şi Zengli ile birlikte yarasalar üzerindeki çalışmalarına yıllarını vermiş. Birlikte çok virüs ürettiler. Daszak şu an topun ağzında.

Daszak, dün itibariyle koronavirüsün kökenini araştıran BM Komisyonu üyeliğinden çıkarıldı. Ellimdeki belge 2013 yılında bahsettiği iki ismin birlikte çalıştığına dair belge var. “ACE2 Reseptörünü kullanan Sars benzeri bir koronavirüsün izolasyonu ve karakterizasyonu” isimli çalışmaya imza atmışlar. Yani hibrit virüs dedikleri bir virüsü bir başka virüsle birleştirerek üretilen yeni bir virüs çalışması. Bu virüs, bugünkü koronavirüs ile yüzde 96.2 oranında eşleşiyor.

Bu çalışmayla ilgili İngiliz The İndependent gazetesi daha önce haber yapmıştı. 2 Mayıs 2013 tarihli gazetede, korkunç sorumsuzluk, Çinli bilim insanları normal griple kuş gribini karıştırarak yeni bir vürüs üretti' diyor. Eğer diyor, “bu virüs laboratuvardan kaçarsa milyonlarca insanın ölümüne ve küresel pandemiye neden olabilir' diyor. İşte bu olayda adı geçen kişilerden biri de Peter Daszak.

Ecohealth Alliance

Dazsak'ın başında bulunduğu Ecohealth Alliance adlı bir kuruluş var. Bir Sivil Toplum kuruluşu. Dr. Anthony Fauci ile birlikte Wuhan'daki virüs çalışmalarının tamamını bu kuruluş üzerinden fonlamışlar. ABD Kongresi'nde sorgulanması istenen Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı iken Dr. Fauci'nin virüs çalışmasını ne kadar finans desteği verdiği tek tek rakamlarla belirtiliyor. Toplamda 7 milyon dolarlık yardımın altında imzası var. İşte bu finansmanı Peter Daszak'ın başında olduğu kuruluş aracılığı ile yaptığı ortaya çıkmıştı.

Mektup da yazmış

Koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine dair söylentiler yavaş yavaş artmaya başlayınca hemen bu virüsü harekete geçerek yaklaşık 40 kişilik bir ekiple The Lancet dergisine bir mektup gönderdiler. Maalesef bizim ülkemizdeki bazı sözde bilim insanları da bu mektubu insanlarımıza bilimsel makale diye yutturmaya kalkıştı. Oysa bu mektup virüsün kökeninin doğal olduğunu iddia eden ve Lancet dergisinde 19 Şubat 2020'de yayımlanan makale değil, bir mektuptu. Bu mektupla virüsün doğal olmadığı tartışmalarının önünü kesmek için böyle bir yola başvurdular. İşte bu mektubu kaleme alan kişi de Peter Daszak.

Çete tasfiye ediliyor

Bu çete yavaş yavaş tasfiye ediliyor. Bill Gates'in dosyaları yavaş yavaş sızdırılmaya başlanmıştı. Onun Jeffrey Epstein ile olan dosyaları el altından eşi Melinda Gates'e sızdırılarak boşanmaları sağlandı. Bu konuyla ilgili sapık ilişkilerde olduğuna dair haberler çıktı. Ayrıca Microsoft'tan ayrılması gönüllü bir ayrılma değil, taciz davasından kaynaklanıyormuş. Orada çalışan bir ile gayrı meşru ilişki içerisinde olmuş. Bu durum aynı zamanda tasfiye anlamına gelir.

Bu operasyonu ABD derin devletindeki yapılar tarafından yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bu virüsü üreten, üretimine yardım sağlayan kişiler tasfiye ediliyor. Bill Gates şu anda nerede? Salgının başlangıcından o zamana kadar her gün ekranlara, sosyal medyaya çıkıp aşılar veya başka konularda görüş bildiren Gates, ortadan kayboldu. Oysa varyantalar çıkmaya devam ediyor. Fauci de virüsün doğal olduğuna ilişkin ne dediği ortada.

Yargılanacaklar

Kongre'de verilen dilekçede Fauci'nin 1984'ten beri ABD'deki resmi sağlık kuruluşlarının başında olan bu şahsın kim olduğunu, kimlerle bağlantılı olduğunu ne tür işler yaptığını soruldu. Fauci Kongre'deki sorgulamanın ardından mailleri de deşifre edildi. O maillerde de görüldü ki, koronavirüsün doğal değil yapay olduğunu birçok virolog, bilim adamı kendisine yazmış ve hepsi de Fauci tarafından susturulmuş. Fauci sonunda virüs doğal olmayabilir noktasına geldi. Fauci ve ekibi, 12 Aralık 2019'da bir üniversite ile mRNA üretimiyle ilgili anlaşma yapmıştı.

Bu çetenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için Almanya'da bir kuruluş tarafından 1 buçuk yıl boyunca hazırlanan dosyayı hazırladılar, 3 Temmuz'da UCM'ye sunacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.