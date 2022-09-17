Daha önce Yunanistan’da görülen sivrisinek ısırığı vakalarının İzmir’den sonra İstanbul’da da başlaması üzerine değerlendirmede bulunan araştırmacı yazar Murat Akan, ‘Bill Gates’in sivrisinekleri İstanbul’da' dedi

İki yıldır Bill Gates'in genetiğini değiştirdiği sivrisineklerden bahsettiğini belirten araştırmacı yazar Akan, Gates'in fabrikalarda üretmeye başladığı sivrisineklerle ilgili youtube kanalından yeni değerlendirmede bulundu.

“Bill Gates'in sivrisinekleri İstanbul'da” iddiasında bulunan Akan, hastanelerde artan sivrisinek ısırığı şikâyetlerinin ardından acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

“Hani komplo teorisiydi?”

Bu hususta çok sayıda takipçisinden bildiri aldığını ifade eden Akan, İstanbul'da görülen sivrisinek kabusuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu sivrisinek ısırmalarının çok farklı olduğunu, günlerce süren kaşıntının geçmediğini, bu nedenle vücutta yara yaptığını ifade eden vatandaşlar var. Bütün bunlar hadi söylentiydi diyelim… İstanbul'daki çok ünlü bir hastane tarafından açıklama yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, sivrisinek ısırmaları vakalarında büyük artış olduğu, çok sayıda hastanın hastaneye başvurduğu ifade edildi. Hani komplo teorisiydi?”

“Dünya nüfusunu azaltma projesi”

“İnsanlığı bir avuç şeytan bir yere götürüyor, tuzağa çekiyor. Bu tuzağı göremeyen devletler bu üç-beş tane çakalın, bu üç-beş tane çetenin kucağına itiliyor. Bunu görmek lazım, bu aklı tanımak lazım. Eskiden olduğu gibi top-tüfek-tankla uğraşmak istemiyorlar. Onlara göre çok basit, kendilerini uğraştırmayacak, insan nüfusunu yavaş yavaş azaltmak istiyorlar. Bunu da inkar etmiyorlar. Bu komplo teorisi filan değil, dünya nüfusunu azaltma projesi var. Rockefeller Vakfı'ndan tutun, Gates Vakfı'na varıncaya kadar bu konuda çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir Roma Kulübü üyesi, Rockefeller Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan kişi, ‘dünya nüfusu bir şekilde azaltılacak ama bu kanlı mı, kansız mı olur' demişti.”

Güya insanlığı kurtarmak, bazı hastalıkları önlemek adına sineklerin genetiğini değiştirerek doğa salıyorlar. Bu yetmiyor, bu sivrisinekleri üretecek fabrikalar kuruyorlar. 11 ülkede fabrika kuruldu, emin olun bu 11 ülkeyle sınırlı kalmayacak, gidebildiği tüm ülkelerde bunu yapacaklar. Bunun görüşmelerini yapıyorlar. Güya Bill Gates insanlığın hayrı için parasını harcıyor. Ekvador'da kurdurduğu sivrisinek fabrikasında sadece bir haftada 30 milyon sivrisinek üretiyorlar. Bir süre sonra ‘bu sivrisinek ısırıkları arttı, bu üretmiş olduğumuz genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri her ülke almak durumunda' diyecekler. Nasıl ki malum süreçte ilaçları nasıl dayattılarsa aynı şekilde bu sivrisinekleri de ülkelere dayatacaklar.

“Başka sivrisineklere benzemiyor”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastaların sivrisinek ısırığı şikayetleriyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Kutlubay şöyle diyor:

“Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen Aiedes cinsi dediğimiz sivrisnekler saldırgan bir tür. Bir hastamız derisini yırtacak derecede kaşıntı hissettiğini söylüyor” diyor.

Diyeceksiniz ki, bu tür sivrisinekler Türkiye'de ilk kez mi görülüyor, hayır. Bakın, Eylül ayındayız, sivrisinekler genelde yaz ortalarında olur. Havalar değişti denilebilir ama ısırıkların da farklı olduğu söylüyorlar. Kaşıntıların çok anormal, uzun süreli, yaralara yol açtığını söylüyorlar. Doktor Kutlubay, “özellikle alerjisi olanların dikkatli olması gerekir, mümkün olduğu kadar uzun kollu giysi giyinmeleri, sivrisinek kovucu kullanmaları gerekir. Vücuda lavanta yağı sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir.” önerilerinde bulunuyor.

Özellikle Esenyurt, Ümraniye bölgesinden hastanelere başvuran vatandaşlardan biri, “ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Geceleri yatamıyoruz. Çocuk ağlıyor, bu ısırıklar normal bir ısırık değil” diyorlar…

“İş adamı görüntülü çeteler…”

Bu işlerle uğraşan İngiltere merkezli Oxitec adlı bir firma var. Gates Vakfı'nın da fonladığı bir firma bu. Bu firma, genetiği değiştirilmiş bütün canlılarla ilgileniyor. Amaçları zaten bu, bütün canlıların genetiğini değiştirmek. Tanrıcılık iddiası! Doğal olan her şeyi değiştirmek istiyorlar. Neden? “Biz de yaratıyoruz” demek için… Gates de, “Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyorum” demişti. Bunlardan her şey beklenir. Oxitec firması farklı bilim adamları tarafından gelen ‘doğayı tehdit' eleştirileri karşısında ‘evet böyle bir risk var. Yüzde 3 de olsa böyle bir risk var” diyor. Bu adar küçük bir oran bile insanlığın başına bela demektir. Bunlarla virüs de yayabilirler. Bunlarla sivrisinek ordusu da oluşturabilirler. İş adamı görüntüsü altında ortaya çıkan kişilerin sorgulanması lazım. Aksi takdirde ulus devletler bu bir avuç çetenin eline düşecek…” .