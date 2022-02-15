DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı
Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
10 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı
Fastjel nedir? Fastjel ne için kullanılır?
Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama
ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor
Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?
Temel parçacık 'nötrino'nun en küçük kütlesi bulundu
EXXEN CANLI: Sporting Lizbon - Manchester City
Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı
Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne?
PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

TIMETURK / GÜNDEM / Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin serbest bırakıldığını duyurdu.

21 Dakika Önce
2022-02-15 21:58:36
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ismin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki Pehlivan ve Ağırel'in burada kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.

"Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak" suçlaması ile yargılanan isimler arasında Ağırel, Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın yanı sıra Aydın Keser ve Ferhat Çelik de bulunuyor. Hülya Kılınç Manisa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş