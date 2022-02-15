Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin serbest bırakıldığını duyurdu.

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ismin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki Pehlivan ve Ağırel'in burada kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.

"Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak" suçlaması ile yargılanan isimler arasında Ağırel, Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın yanı sıra Aydın Keser ve Ferhat Çelik de bulunuyor. Hülya Kılınç Manisa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. .