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Murat Ağırel ve Barış Pehlivan bir kez daha cezaevine giriyor

MİT haberi nedeniyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, İstinaf Mahkemesi kararı sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine teslim olmaya gitti.

18 Dakika Önce
2022-02-15 10:26:15
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan bir kez daha cezaevine giriyor

Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezalarının onanmasının ardından yeniden cezaevine giriyor.

Murat Ağırel Twitter hesabından, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın" paylaşımını yaptı.

Ağırel, teslim olmaya giderken açıklama yaptı. Ağırel'in açıklamaları şöyle oldu:

"Çantamı hazırladım, infaz savcılığına gidip 'buradayız' diyeceğim. Denetimli serbestlikten faydalanacağız ama nasıl olacağını bilmiyorum. Bugün teslim olmaya geldim, teslim olacağız ve sonucunu hep beraber göreceğiz.

Tabii ki üzücü, hukukun siyasetle anılmaması gerekiyor. Ülkemiz adına üzücü ama biz hakkımızı hukukta arayacağız. Gazeteciler kaçma şüphesiyle tutuklanır ama gerçek gazeteciler kaçmazlar. Biz gazeteciyiz, kalemimizi namus biliriz. Susmayız, korkmayız, asla da alışmayız."

PEHLİVAN: İŞTE GELDİK, GİDİYORUZ

Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" ifadesini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 2 Şubat'ta 'Mit Mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onamıştı.

Mahkeme, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'i de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına mahkum etmişti. Gazeteciler 24 Haziran ve 9 Eylül'deki davalarda tahliye edilmişti. .

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