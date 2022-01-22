Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek, Erdoğan'a tepki

Müjde Ar ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı şarkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Sezen Aksu’ya sahip çıktı.

Halk TV'de bağlanan Ar, Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine “Ben artık dedim ki burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim tabii genel olarak da konuşulanları da takip ettiğimiz de şunu görüyorum: Son derece vahim hatta vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak” dedi.

Müjde Ar şöyle konuştu:

“Şimdi ben siyasetçi değilim, kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64'üncü maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder. Anayasa bildiğim kadarıyla “dil kopartmak” diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına.

Şimdi AK Parti hükümeti ise ne yapıyor, bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor, yasaklar uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik ama sonunda patır kütür bu heykeli ‘ucube' dediler ve yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra şimdi sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasına mı geliyor?

Biz korkmadık. Zaten korkan insandan Sezen Aksu olmaz. Fakat bu dil koparma meselesi ve bunun camide dile getirilmesi, bir de orada tarikatlara görev verilmesi açıkça korkunç bir tehdittir ve tehlikelidir. Bu net olarak halkı sanata, sanatçıya karşı kışkırtmaktır. Biz vazgeçmeyiz, biz işimizi yapmayı seviyoruz. Ama şu unutulmamalı ki sanat özgürdür. Kimsenin tarifiyle sanat yapılmaz. .