DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Antik kuşlar, dişlerini timsahlar gibi değiştirmiş olabilir
Turistlere fırçalı tuzak
Roma'yı yok etmeye ant içmiş general
Nasıl e-Nabız ’lı Nasıl Olurum? E-Nabız Kayıt İşlemleri
La Palma'da 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma yasağı
The Economist: Türkiye korkusu işbirliklerini artırdı
ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti
CIA ajanlarını nasıl seçiyor?
Üsküdarlı gençler müftü ve imamlarla 'iki teker iki dünya' sloganıyla pedal çeviriyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama
Koronavirüse karşı hap geliştirildi! İşte fiyatı...
Korkutan uyarı: 'Böyle giderse 5'inci 6'ncı dalgaları yaşayacağız'
Hamileler spor yapabilir mi? Hamileler kaçıncı haftadan sonra spor yapabilir?
İçişleri Bakanı Soylu: PKK’ya bu yıl 39 kişi katıldı
Cübbeli Ahmet ‘imam hatip’ çıkışına açıklık getirdi

TIMETURK / GÜNDEM / Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Tiyatrocu Müjdat Gezen katıldığı bir programda, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-10-02 13:59:04
Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programına Müjdat Gezen konuk oldu.

Anılarından bahseden Uğur Dündar, Mersin'de AK Parti Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in intihar ettiği haberi karşısında etkilendiğini belirterek, “65 yıl önce ‘sürün bu polisi' diyen zihniyette 65 yıl sonra hiçbir değişiklik yok. ‘Sürün bu polisi' söylemi bugün de geçerli. O nedenle intihar eden edene emniyet teşkilatında ve bunlar açıklanmıyor. Bu kadar da sahipsiz bu polis teşkilatı. Çok acıdım bu polis memuru kardeşimizin ölümüne” ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen ise Uğur Dündar'ın bu sözleri üzerine, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN