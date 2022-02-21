Müjdat Gezen’den muhalefete ‘sertleşin’ uyarısı

Tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen, ‘‘Muhalefet gerçekten kibar bir tutum izliyor. Ara sıra Sayın Meral Akşener gerekeni yapıyorsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP terbiyeyi elden bırakmıyor’’ dedikten sonra fazla terbiyenin yemeklerin tadını dahi bozabileceğini dile getirdi.

Tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen bugün Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde muhalefet partileri liderlerini iktidara karşı en az onların kendilerine muamele ettikleri sertlikte eleştiri getirmelerini istedi.

Gezen, ‘‘Muhalefet gerçekten kibar bir tutum izliyor. Ara sıra Sayın Meral Akşener gerekeni yapıyorsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP terbiyeyi elden bırakmıyor'' dedikten sonra fazla terbiyenin yemeklerin tadını dahi bozabileceğini dile getirdi.

Büyük aktör, ‘‘Ben, mahalle kültüründen gelme biriyim. Hiç kuşkusuz bana küfür edene, alenen küfür edemem. ‘Salak sensin' veya ‘Ben senin' gibi yanıtlar kullanılabilir. Çünkü karşı taraf terbiye yoksunu. İnsanları tahrik edip sokağa dökmek ve bunun karşılığı olarak, sıkıyönetim ilan ederek seçimleri ötelemek istiyor olabilirler. Bu tiplerden her şey beklenir. Varsayalım ki öyle yaptılar. Bence muhalefet ne yapıp yapıp sandığın getirilmesini sağlamalı. Arkasında onları iktidara taşıyacak koca bir güç duruyor. Anketleri bir kenara bıraksanız bile en klasik söylemle: ‘Çarşı pazar her şeyi bozar' diyerek, biraz onların size davrandığı gibi davranmanın yararı olacaktır kanısındayım. Fazla terbiye bazı yemeklerin bile tadını bozar.

Müjdat Gezen, bu görüşüne destek olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın propaganda bakanı Goebbels'i örnek gösterdi.

‘‘Müttefikler, eğer Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in yalanlarına inansalardı, Normandiya çıkarması kılıçla yapılsaydı, Hitler kaçık olmasaydı, İkinci Dünya Savaşı'nın galibi Almanya olurdu. Fakat, başta SSCB olmak üzere tüm müttefik devletler diyalektik materyalizmin kurallarını biliyorlardı. En basitinden ‘rakibin sana topla tüfekle saldırıyorsa, senin elindeki kılıcın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

Müjdat Gezen, kendisi gibi büyük aktör Metin Akpınar ile birlikte 2018 yılında katıldığı Halk Arenası programındaki sözleri nedeniyle ‘‘Cumhurbaşkanına hakaret suçlama''sı ile yargılanmış.

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın 1 Mart 2021 tarihindeki son celsesinde her iki aktör de beraat etmişti.

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