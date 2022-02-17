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Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokadın bedeli belli oldu: 50 bin liraya uzlaştılar

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, canlı yayında tokat attığı İHA muhabiri Ahmet Demir ile uzlaştı. Uzlaşmanın detayları ortaya çıktı.Gazeteci Sarıkaya, en üst sınırdan 50 bin liralık tazminatı ödemeyi kabul etti.

35 Dakika Önce
2022-02-17 11:52:41
Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokadın bedeli belli oldu: 50 bin liraya uzlaştılar

İHA muhabiri Ahmet Demir'in gazeteci Muharrem Sarıkaya ile uzlaşma yoluna gittiği ve tazminat davası kararından geri adım attığı ortaya çıkmıştı. Uzlaşmaya dair yeni detaylar geldi.

MedyaRadar'ın haberine göre Muhabir Ahmet Demir ile İhlas Holding, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sarıkaya'nın attığı tokada karşılık olarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ancak dava açılmadan önce uzlaşmacı iki tarafı bir araya getirdi.

Gazeteci Sarıkaya, en üst sınırdan 50 bin liralık tazminatı ödemeyi kabul etti. Sarıkaya'nın tazminatı ödemeyi kabullenmesinin ardından dava, açılmadan sonuçlanmış oldu.

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NE OLMUŞTU?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında yayına gelerek ses sorununu çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Tokat olayından sonra Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya, önceki gün görevine geri döndüğünü açıklamıştı.

İkinci şans" başlıklı bir yazı kaleme alan Sarıkaya yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" demişti.

 

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