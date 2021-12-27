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Muharrem Sarıkaya’dan bir istifa kararı daha!

İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ettiğini duyurdu.

34 Dakika Önce
2021-12-27 13:33:15
Muharrem Sarıkaya’dan bir istifa kararı daha!

Sarıkaya açıklamasında, "Hatasını anlayıp anında özür dileyen, mesleğine kendi kararıyla ara veren tarafıma yargısız infaz uygulayan Yönetim Kurulunuzun işini kolaylaştırmak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ediyorum." ifadesini kullandı. Türk Telekom

İHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa ettiİHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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