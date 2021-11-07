Muharrem İnce 29 Ekim’de dansa katılınca ‘Zigoş’la tanıştık

Mübadillerin halk dansı şimdi siyasetin yeni gündemi oldu. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Bafra’da katıldığı düğünde ‘Zigoş’ oyununa eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Samsun'un Bafra ilçesinde katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tartışmalı geçerken, Türk siyasetine de “Zigoş”un girmesine vesile oldu. Bafra Anadolu Lisesi mezunlarınca her yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü bu sene İnce'nin de katılacağı anlaşılınca, Kaymakamlık tarafından son anda iptal edildi.

YÜZYILLARDIR VAR

Yürüyüşün iptaliyle ilgili tartışmalar devam ederken 29 Ekim günü Bafra'ya giden İnce, mübadele yıllarında Türkiye'ye gelenlerin yerleştiği bir köy olan Selemelik'i ziyaret etti. Muharrem İnce, burada mübadillerin torunları ile buluştu. Geleneksel pilavdan yedi. İnce köyden ayrılırken de, “Yine geleceğim düğününüze katılıp, Zigoş oynayacağız” dedi. İnce'nin açıklaması, “Zigoş” oyununu da gündeme getirdi. “Zigoş” oyunu Yunanistan'ın Drama şehrinin Zigoş Köyü'nde doğdu ve yüzyıllar boyu geleneksel bir dans olarak günümüze kadar geldi. Zigoş Köyü'nden olan ve mübadele yıllarında Türkiye'ye göç edenler, bu oyunu Anadolu topraklarına taşıdı.

NASIL OYNANIYOR?

Kırklareli ve Edirne başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine dağılan mübadiller tarafından, halen oynanmaya da devam ediliyor. “Zigoş” 6 çift tarafından ve çiftlerin karşılıklı iki sıra halinde dizilmesi ile oynanıyor. Karşılıklı sıraların yürüyüşü, birbirlerine yaklaşmaları ve oyuncuların bellerini hafifçe bükerek, el ve kol hareketleriyle devam ediyor. Başlangıçta yumuşak olan hareketler, müzikle birlikte hızlanıyor ve sert figürlere dönüşüyor.

Düğünlere ve festivallere katılıyorlar

“Zigoş”ta, zurna ve davulun sert vuruşlarına oyuncuların el çırpmaları eşlik ediyor. Oyuncuların ellerindeki mendiller de bele sokuluyor ve omuzlara atılıyor. Oyunun bir bölümü ise ahenkli biçimde yere çömelerek oynanıyor. Kucaklama ve sarılma figürlerine de yer veriliyor. “Zigoş” oyunu Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Lalacık Köyü'nde de bir gelenek haline gelmiş. Göçmen köyünde küçük büyük herkes bu oyunu biliyor ve oynuyor.

DRAMA'DAN GELDİLER

“Zigoş” ekipleri de olan köy, 1924 yılında Yunanistan'ın Drama kentinden mübadele ile Türkiye'ye gelen göçmenler tarafından kurulmuş. İlk sakinlerinden hayatta kalan yok ama çocuklar ve torunlar bu geleneği yaşatıyor. Lalacık köylülerinden oluşan Zigoş ekipleri düğünlerde özel gösterilere de katılıyor. Hem Türkiye'de hem de Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da festival ve yarışmalarda da dereceleri var.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÖDÜL ALDILAR

Edirne'nin Lalacık Köyü'nde yaşayanların oluşturduğu Zigoş ekibi, hem düğünlerde geleneksel danslarıyla şov sunuyor. Hem de uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor. Zigoş ekibi, katıldıkları pek çok yarışmada da ödül aldı.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.