Muhammet'in katili ortaya çıktı

Amasya’da geçen yıl başından vurularak öldürülen Muhammet B. (27) (sağda) cinayetiyle ilgili olarak eşi Fatma B. (25) ile ilişkisi olduğu belirlenen Selami Şen (33) gözaltına alındı. Şen, tutuklanırken, Fatma B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.