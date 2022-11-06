Muhammed Muhtar Şankıti: İslam aleminin başı Anadolu

Siyaset bilimci Muhammed Muhtar Eş-Şankıti, “İslam alemini bir kuşa benzetirsek, başı Anadolu, kalbi Mekke, Medine ve Kudüs, kanatları Afrika ve Asya’dır” yorumunu yaptı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'nci yılı nedeniyle İstanbul'da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu dün sona erdi. Forumun katılımcılarından siyaset bilimci ve Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Muhtar Eş-Şankıti dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAŞ ANADOLU, KALP MEKKE, KANATLAR ASYA VE AFRİKA

Yeni Şafak'a konuşan Şankıti, “Türkiye stratejik olarak büyük öneme sahip. Dünya bu gücü, Rusya-Ukrayna krizinde gördü. İki taraf arasındaki gerginlikte başarılı bir rol oynadı. Bunun en önemli sebebi coğrafi konumu” dedi.

Şankıti, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin tarihi Osmanlı'ya dayanıyor. Osmanlı'nın yönetiminde Balkan, Asya ve Arap coğrafyası olmak üzere 3 kol bulunuyordu. Anadolu'dan başlayıp diğer bölgelere yayılan bir politikası vardı. İşte bu tarih, 100 sene sonra yeniden zuhur ediyor. Türkiye bölgenin kalbi ve İslam ülkelerinin öncüsü oldu. İslam alemini bir kuşa benzetirsek, başı Anadolu, kalbi Mekke, Medine ve Kudüs, kanatları da Afrika ve Asya'dır. Dilerim ki AK Parti 20 yıldır süren çizgisini devam ettirmeyi başarır.”

MUHAMMED MUHTAR EŞ-ŞANKITİ KİMDİR?

Moritanyalı şair ve siyaset bilimci Muhammed Muhtar eş-Şankıti, uzun yıllardır Katar İslami Araştırmalar Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Şankıti, siyaset hukuku, siyaset tarihi ve islam dünyası-batı ilişkileri konularındaki araştırmalarıyla tanınıyor. 'Sahabe arasındaki siyasi anlaşmazlıklar', 'siyasi fetvalar' ve 'şiir divanı' Şankıti'nin başlıca eserlerinden…