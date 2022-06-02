'Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır'
Davutoğlu'nun 'Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek' sözlerine tepki gösteren Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 'Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim' dedi.
2022-06-02 08:25:23
Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Gene Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştirdi.
Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:
"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek."
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