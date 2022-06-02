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'Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır'

Davutoğlu'nun 'Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek' sözlerine tepki gösteren Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 'Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim' dedi.

2 Saat Önce
2022-06-02 08:25:23
'Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır'

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Gene Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştirdi.

Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:

"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek."

Ekran Resmi 2022-06-02 08.31.54 .

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