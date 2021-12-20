Muhabiri tokatlayan Muharrem Sarıkaya’ya tepkiler çığ gibi: ‘Yapılan vandallıktır’

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepkiler büyüyor. Tepki gösterenler arasında ünlü isimler de vardı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de, “Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, vandallıktır' dedi.

Habertürk'te Fatma Şahin'in konuk olduğu programda Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması gündmi sarstı. Sarıkaya, bir açıklama yaparak özür dilese de yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle basın camiasından Sarıkaya için peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Sarıkaya'yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını belirttikleri bir yazılı basın açıklaması yaptı.

GAZETECİ OLARAK TANIMIYORUZ"

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyoruz. Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci' olarak tanımıyoruz.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ"

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

"YAPILAN VANDALLIKTIR"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de "Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu da; "Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasını her türlü şiddete karşı çıkan Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak kınıyoruz. Saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'in yanında olduğumuzu, basına yönelik her türlü saldırıya tepki koyacağımızı belirtiyoruz." şeklinde mesaj yayınladı.

DİSK BASIN-İŞTEN YARIN HABERTÜR BİNASI ÖNÜNE ÇAĞRI

DİSK Basın-İş yarın saat 18.30'da Habertürk binası önünde eylem yapacağını duyurdu.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada "Hiç kimse titrine, ismine, pozisyonuna güvenerek basın emekçilerine el kaldırmaya kalkmasın, sonuçları ağır olur! Buradan ilan ediyoruz: DİSK Basın-İş tüm basın emekçilerinin yanındadır. Bu tokatı attıran düzeni yerle bir etmek ve emeğin tokadını atmak için buradayız" denildi.

Sendika yaptığı açıklamada "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Habertürk binası önüne davet ediyoruz" diyerek 20 Aralık Pazartesi saat 18.30'da Habertürk Genel Merkezi önünde buluşmaya çağırdı.

TGS: AHMET DEMİR'İN YANINDAYIZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. TGS'den yapılan açıklamada "İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukukî destek de sağlayacağız. Meslektaşımız Ahmet Demir, Salı günü Muharrem Sarıkaya hakkında hukukî süreç başlatacak. Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını istiyoruz" denildi.

BİGACEM'DEN SARIKAYA KINAMA

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınadı.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül tarafından yapılan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Dayak görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada aralarında ünlüleri de bulundğu birçok kullanıcı Sarıkaya'nın hareketine tepki gösterdi.

AHMET DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA: DAVA AÇACAĞIM

Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı. Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması."

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, "Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım" diye devam etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.