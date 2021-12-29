Muğla'da yarın okullar tatil mi? Muğla'da hava nasıl olacak?

Trakya ve Ege kesimlerinde büyük sağanakların başlayacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Peki ama Muğla yağışlardan etkilenecek mi? Muğla'da yarın okullar tatil mi? Muğla Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte 30 Aralık Perşembe ve 31 Aralık Cuma okulların tatil açıklamaları...

Trakya ve Ege kesimlerinde büyük sağanakların başlayacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Peki ama Muğla yağışlardan etkilenecek mi? Muğla'da yarın okullar tatil mi? Muğla Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte 30 Aralık Perşembe ve 31 Aralık Cuma okulların tatil açıklamaları...

Muğla'da hava nasıl olacak?

İzmir ve Aydın'da kuvvetli yağışların hakim olmasının ardından Muğla'da da havalar yüzünden öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Muğla'da cuma günü dışında yağmur ve sağanak uyarısı görünmüyor.

Muğla'da yarın okullar tatil mi?

Muğla'da yağışlar nedeniyle hayat şartlarında kısıtlamalar yaşanıyor. Yer er sağanak yaşanan Muğla ve çevresinde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Fakat yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Haftanın son gününde Muğla'da parçalı bulutlu seyreden hava, bir sonraki haftaya güneşli başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.