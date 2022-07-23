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Muğla'da kesin korunacak hassas alanlar açıklandı

Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

2 Saat Önce
2022-07-23 00:32:20
Muğla'da kesin korunacak hassas alanlar açıklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. .

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