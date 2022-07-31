Müge Anlı'nın babası vefat etti | Müge Anlı'nın babası neden öldü? Babası İlhan Anlı son yolculuğuna uğurlandı!

Müge Anlı'nın babası vefat etti | Müge Anlı'nın babası neden öldü? Sevilen sunucu Müge Anlı evliliğiyle gündemdeki yerini koruyordu. Bu mutlu gününün açıklamasını yapamadan Anlı'dan üzücü bir haber geldi. Anlı'nın babası İlhan Anlı son yolculuğuna uğurlandı! Peki İhsan Anlı nereye defnedildi, ne zaman öldü? Müge Anlı'nın babası neden öldü? İşte detaylar...

Müge Anlı'nın babası neden öldü? Sevilen sunucu Müge Anlı evliliğiyle gündemdeki yerini koruyordu. Bu mutlu gününün açıklamasını yapamadan Anlı'dan üzücü bir haber geldi. Anlı'nın babası İlhan Anlı son yolculuğuna uğurlandı! Peki İhsan Anlı nereye defnedildi, ne zaman öldü? Müge Anlı'nın babası neden öldü? İşte detaylar...

Müge Anlı'nın babası vefat etti

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Anlı'nın, uzun süredir babasıyla küs olduğu biliniyordu.

Müge Anlı'nın babası ne zaman öldü?

30 Temmuz Cumartesi günü aile arasında defnedildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenen Anlı'yı zor gününde eşi teselli etti.

Müge Anlı kimdir?

Türk sunucu ve Gazeteci olan Müge Anlı 19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu. istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

1999 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var. 2008 yılında da Burhan Akdağ'dan ayrıldı. 2002 yılında dünyaya gelen kızının adı Lidya Müge Akdağ.