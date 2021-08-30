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Müfid Yüksel den İslamoğlu’na “Nefsine tapınman ve ihtirasların…”
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Müfid Yüksel den İslamoğlu’na “Nefsine tapınman ve ihtirasların…”

Sosyolog Yazar Müfid Yüksel twitter hesabı üzerinden Mustafa İslamoğlu’na çok sert tepki gösterdi. Yüksel, İslamoğlu için ‘Nefsine olan tapınman ve zirveye çıkan ihtirasların nihayet seni nerelere savurdu’ ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-08-30 22:50:51
Müfid Yüksel den İslamoğlu’na “Nefsine tapınman ve ihtirasların…”

Sosyolog Yazar Müfid Yüksel, İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun '30 Ağustos' mesajına sert tepki gösterdi.

Yüksel, İslamoğlu'nun “Sakarya destanına selam, kinini din edinenlere rağmen - Atatürk bu coğrafyanın tarihine damga vurmuştur, tıpkı Alparslan, Osman Gazi ve Fatih gibi. Atatürk masum ve kutsal değildir, insandır, eleştirilebilir. Fakat onu Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır” sözlerine karşı çıktı.

Yüksel, İslamoğlu'nun bu sözlerine şu ifadelerle karşı çıktı:

İslâmi kesim içinde Lord ve Kont olmak istiyordun. Sonuçta çöpe döndün. Lordluk/Kontluk hevesi kursağınızda kaldı.

Nefsine olan tapınman ve zirveye çıkan ihtirasların nihayet seni nerelere savurdu.

Öte yandan Prof. Dr. Ergün Yıldırım'ın Türkiyenin dönüp dolaşıp yeniden Kemalizmi keşfetmesi ne hazin!

Şimdi buna muhafazakarların katılması daha da acı verici. İç ve dış düşmanlar korkusu ile millet bilinci tutuk hale getiriliyor.

Kemalizm güvenlik bedeli olarak mutlak itaati talep eder” mesajını da alıntılayan Yüksel şu ifadeleri kullandı:

Kürtleri Ümmet'ten, Müslümanlıktan kovup, Kemalizm'e yelken açtılar. Kemalizm'e ve totaliter baskısına karşı direncin/duruşun garantisi Kürtlerdi/Dindar Kürtlerdi. Muhafazakarlar Kürtleri, ırkçı saiklerle, Stalinist Örgüt eliyle İslamsızlaşmaya mahkum ederek bu sonucu hazırladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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