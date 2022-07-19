MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman? MTV ikinci taksit son günü

MTV son ödeme tarihi ne zaman? Milyonlarca ara sahibinin beklediği MTV ödemeleri için son gün belirlendi. Hanelerin rahatlamasına neden olan zamların ardından MTV ödemeleri de aynı tarihe denk geliyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman? MTV ikinci taksit son günü.

Milyonlarca ara sahibinin beklediği MTV ödemeleri için son gün belirlendi. Hanelerin rahatlamasına neden olan zamların ardından MTV ödemeleri de aynı tarihe denk geliyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman? MTV ikinci taksit son günü.

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki kez ödeniyor. Bu yıl ödemenin son günü resmi tatil gününe denk geldiği için 'MTV son gün ne zaman?' soruları internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor.

GİB tarafından ödemelerin son günü için bir tarih açıklandı. MTV ödemesi son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemeleri iki şekilde yapılabilir. MTV ödemelerini;

- Bulunduğunuz şehirdeki Gelir İdare Başkanlığı bürosuna müracat edip, nakit olarak

- GİB uygulamasını indirip e-Devlet girişiyle, internet üzerinden ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman?

Her yıl iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz aylarında yatırılıyor. Dolayısıyla MTV 2. taksitleri de temmuz ayında ödeniyor.

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