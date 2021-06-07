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MSB: Suriye'den Türkiye’ye doğru kazılan tünel imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

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07.06.2021 19:04:42
MSB: Suriye'den Türkiye’ye doğru kazılan tünel imha edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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