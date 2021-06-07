MSB: Suriye'den Türkiye’ye doğru kazılan tünel imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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