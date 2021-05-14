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MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB, ''Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu'' açıklamasını yaptı.

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14.05.2021 22:38:47
MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu:

''Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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