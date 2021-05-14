MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, ''Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu'' açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu:
''Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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