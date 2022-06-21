MSB: Mağarada bulunan mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleriyle tespit edilen, teröristlerin kullandığı mağara, silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, silah ve mühimmatı kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak bölgedeki bir mağarada; 5 el bombası, 10 82 milimetre havan, el yapımı 82 milimetre havan, 65 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 50 Doçka mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 500 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 180 adet 5.56 milimetre mühimmat, 25 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 52 adet 82 milimetre hassas tapa, 6 gaz bombası, 2 bin metre kablo, 4 hilti ucu, gaz ocağı, 4 matkap ucu, termal şemsiye, 15 örgütsel doküman, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.