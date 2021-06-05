MSB kaynakları: 'Peşmerge saldırısı, PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 4 Peşmerge'nin yaralandığını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 10 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

MSB kaynaklarından açıklama

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Peşmerge'ye pusu kuran teröristler, saldırıyı güdümlü füze ile gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Peşmerge'yi hedef alan teröristler, saldırının ardından bölgeden kaçtı.

Terör örgütüne yakın bazı internet sitelerinde saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutmaya yönelik asılsız haberler yer alırken IKBY yetkililerinin olay yerinde 2 PKK'lı teröristin cesedinin bulunduğunu açıklaması, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da soru üzerine yaptıkları değerlendirmede, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını belirtti.

"Bu saldırı PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kaynaklar, ayrıca "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Mayıs ayında yapılan operasyonlarda 81 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu.

Mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir. 2021 yılında 223 operasyonla 903 şahıs tutuklanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında 2 bin 310 kişi tutuklanmıştır. 3 Mayıs'ta 356 kilogram eroin ele geçirilmiştir. 19 Mayıs'ta Hakkari'de 117 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

KADES UYGULAMASINI 2 MİLYON 308 BİN 296 KİŞİ İNDİRDİ

Mayıs ayında maalesef 19 kadın hayatını kaybetti. Bu konuda pek çok tedbir alıyoruz, bu adımlardan en önemlilerinden biri olan KADES uygulamasını 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır.

2020-2021 yılların ilk 5 ayları değerlendirildiğinde kapkaç olaylarının yüzde 5 azaldığını görüyoruz. 9 bin 169 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmıştır. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanmıştır.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SAYISI

Düzensiz göçle mücadelemiz de devam etmektedir. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 442 bin 571, yine güncel olarak kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 675 bin 485'tir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.