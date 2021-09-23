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TIMETURK / GÜNDEM / MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı

MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı

Bazı basın organlarında yapılan '5 general istifa etti' içerikli haberler yalanlandı. Generallerin istifa ettiği iddiaları üzerine MSB kaynaklarından yapılan açıklamada sadece 2 generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğu ve taleplerinin kabul edildiği belirtildi.

3 Saat Önce
2021-09-23 10:05:49
MSB kaynakları '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı

Bazı basın organlarında yapılan "5 general istifa etti" içerikli haberler yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, "İki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir" denildi.

2 generalin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi gösterilerek TSK'nın yıpratılmaya çalışıldığı anlatıldı:

TSK'yı yıpratmaya yönelik algı

“Sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.”

Rutin süreç

Açıklamada, TSK'da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkı olduğuna dikkat çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personelinin görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabildikleri hatırlatıldı.

2 generalin emeklilik dilekçelerinin de 31 Ağustos 2021'de tamamlandığı vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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