MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
2021-09-11 11:50:02
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 Eylül'de arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 3 askerin yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edildiği bilgisi verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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