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MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

54 Dakika Önce
2021-09-11 11:50:02
MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 Eylül'de arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 3 askerin yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edildiği bilgisi verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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