MSB heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'de
Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla, yapılan davet üzerine ABD'ye gitti.
2022-08-15 12:56:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Türkiye'de üç toplantı yapıldığını hatırlattı.
MSB sosyal medya hesabından, F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." .
YORUMLAR (0)