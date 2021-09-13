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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

13 Dakika Önce
2021-09-13 18:50:26
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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