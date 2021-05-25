DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzincan’da deprem!
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Türklerin İslam'la 'edebi' karşılaşması
Biden, George Floyd'un ailesini Beyaz Ev'de ağırladı
Ürdün'den İsrail'e nota
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Perinçek'ten Bakan Soylu'ya destek
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi
İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış
Konutunuzun sigortası sizsiniz
İnsanlığın en büyük katili kim?
Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

MSB duyurdu: Yunanistan ile toplantı tarihleri belli oldu

Türkiye ve Yunanistan arasında savunma bakanlıkları heyetleri tarafından gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncüsünün 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacağı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 16:04:50
MSB duyurdu: Yunanistan ile toplantı tarihleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş