MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.