MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.
2022-02-20 12:19:58
Milli Savuma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." .
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