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MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-18 14:07:49
MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ana kadar 19 teröristin etkisiz hale getirildikleri bildirildi.

Bakan Akar, ilk açıklamayı gece saatlerinde harekatın en sıcak dakikalarında yapmıştı. Planlanan hedeflerin ele geçirildiğini duyuran Akar, "Arkadaşlarımız planlanan hedefleri ele geçirdiler" demişti. .

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