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MSB duyurdu: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı!

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter zorunlu iniş yaparken, 8 personelden 7'si kurtarıldı.

3 Saat Önce
2022-09-05 06:55:55
MSB duyurdu: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldı, kaza kırıma uğradı.

8 PERSONELDEN 7'Sİ KURTARILDI

Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kayıp personel için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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