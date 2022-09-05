MSB duyurdu: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı!
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter zorunlu iniş yaparken, 8 personelden 7'si kurtarıldı.
2022-09-05 06:55:55
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldı, kaza kırıma uğradı.
8 PERSONELDEN 7'Sİ KURTARILDI
Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede kayıp personel için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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