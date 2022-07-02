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MSB: Derecik/Hakkâri bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılığa müdahale sırasında bir şehit olduğu bildirildi

3 Saat Önce
2022-07-02 22:53:14
MSB: Derecik/Hakkâri bölgesinde 1 asker şehit oldu

Açıklamada şöyle denildi:

02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Halis KESKİN, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

AKAR VE GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Keskin için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. DHA

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