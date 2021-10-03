DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bingöl'deki PKK saldırısına ilişkin imzalı açıklama
Konya elması Asya ülkelerine ihraç ediliyor
KKTC dışa bağımlılıktan kurtuluyor
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı!
Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyetini yorumladı : Baskın ve cömert
İngiltere: Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyor
Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia eden Demir: Güvenlik sebebiyle yerini açıklamıyorum
Avrupa’da kriz kapıda
Vahşi cinayetlerin dizisi izlenme rekoruna gidiyor
Mısır Hava Yolları’ndan İsrail'e ilk uçuş
Zelenskiy'den sürpriz çıkış! 'Görüşmeye hazırım'
Tescilli 'Türk kazı' yetiştiriciliğine başlandı
İtalya'da uçak düştü: 8 kişi öldü
KKTC’den Rumlara açık çağrı

TIMETURK / GÜNDEM / MSB'den Yunanistan'a yanıt: Sahada gerekli karşılık veriliyor

MSB'den Yunanistan'a yanıt: Sahada gerekli karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, bilgilendirme toplantısı düzenledi.

5 Saat Önce
2021-10-03 13:17:50
MSB'den Yunanistan'a yanıt: Sahada gerekli karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor " açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırlarında yaşanan son duruma ilişkin de "İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN