MSB’den kimyasal silah iddialarına sert yanıt!
Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarına “Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır.” yanıtını verdi.
2022-10-20 13:02:34
MSB, “Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır.” açıklamasında bulundu.
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