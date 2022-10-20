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MSB’den kimyasal silah iddialarına sert yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarına “Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır.” yanıtını verdi.

2 Gün Önce
2022-10-20 13:02:34
MSB’den kimyasal silah iddialarına sert yanıt!

MSB, “Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır.” açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor…

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