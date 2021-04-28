MSB'den ''İncirlik Üssü'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 'İncirlik Üssü TSK'ya ait hava kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür. Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir.' ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklama ile Ermeni iddialarını soykırım olarak nitelendirmişti.

Biden'ın soykırım açıklaması üzerine Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesine yönelik tartışmalar gündeme gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gündeme gelen tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

"TSK'YA AİT HAVA KUVVETLERİ ÜSLERİNDEN BİRİ"

Bakanlık; Adana'daki İncirlik Üssü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunun, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamada, İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütüldüğü ve anlaşmanın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir" hükmünü içerdiği belirtildi.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZ 24 SAAT GÖNDERE ÇEKİLİDİR"

Bakanlık kaynakları açıklamada şu ifadelere yerdi:

"İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir.

İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir."

"İSPANYA, KATAR VE POLONYA UNSURLARI DA BULUNUYOR"

MSB kaynaklar,ı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu belirterek, üsten Doğal Kararlılık Harekatı'nın desteklendiğini ifade etti.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.