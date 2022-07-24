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MSB'den 'ilk tahıl yüklü gemi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor'' paylaşımında bulundu.

38 Dakika Önce
2022-07-24 19:15:11
MSB'den 'ilk tahıl yüklü gemi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

tahıl-gemi .

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