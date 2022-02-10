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MSB'den 'Ayşenur Arslan'a tepki

TIMETURK / GÜNDEM / MSB'den 'Ayşenur Arslan'a tepki

MSB'den 'Ayşenur Arslan'a tepki

Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik kullandığı skandal ifadelere tepki gösteren MSB, terör örgütü EOKA'ya karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-10 16:17:15
MSB'den 'Ayşenur Arslan'a tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik kullandığı skandal ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

Ayşenur Arslan ne demişti?

Ayşenur Arslan Halk TV'de programında "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu. Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlerle bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu.” demişti. .

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