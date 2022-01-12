DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Birçok ilde eğitime kar engeli
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
'Youtuber vergilemesi'; ayrıntılar belli oldu
'Doğum koçu' ile evde doğum yapan kadının bebeği öldü
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak
Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor: 3 ay sürecek
Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi?
Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi? Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı?
Divan şairi Baki'nin tercüme eseri ortaya çıktı
İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıktı
Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi?
MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı
Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

TIMETURK / GÜNDEM / MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı

MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı

MSB'ye bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), 4 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza attığı, PN MİLGEM projesiyle cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-12 16:43:09
MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), 4 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza attığı, PN MİLGEM projesiyle cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından bugün 4'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASFAT'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "ASFAT, 4 yıl gibi çok kısa bir sürede önemli başarılara imza attı. ASFAT, PN MİLGEM projesini hayata geçirerek cumhuriyet tarihimizin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdi. ASFAT, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü de A400M uçakları için bakım, onarım ve yenileme merkezi haline getirdi. Böylece yerli, yabancı A400M uçakları için üretici tesisleri dışında, bakım, onarım ve yenileme hizmetleri ülkemizde verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ASFAT'a ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin grafikli görsellere de yer verildi.

Buna göre, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, aynı zamanda bunların imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ihracat odaklı projeler üretmek üzere 2018'de kurulan ASFAT, kısa sürede "yapılamaz denileni yaparak" cumhuriyet tarihinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayi ihracatı olan PN MİLGEM projesine imza attı.

Pakistan için toplamda 4 gemiyi kapsayan PN MİLGEM projesinde, ilk gemi 15 Ağustos 2021'de denize indirildi.

ASFAT tarafından TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı da (MEMATT) Milli Mayın Faaliyet Merkezine (MAFAM) Uluslararası Sertifikasyon Merkezi olma yeteneği kazandırdı.

Azerbaycan ile yapılan anlaşma sonrası 20 MEMATT'ın teslimatı peyderpey sürerken, Burkina Faso ve Togo'ya yapılan 2'şer adet MEMATT satışıyla bölgeye ilk savunma sanayi ihracatı da yapılmış oldu.

ASFAT, 30'u aşkın ülkede onlarca proje yürüterek, hem bakanlığa hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunmaya devam ediyor.

A400M uçakları bakım, onarım ve yenileme için Türkiye'ye gelecek

ASFAT tarafından kurulan A400M Retrofit Merkezi, Kayseri 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü, dünyada AIRBUS tesisleri dışında ilk ve tek bakım, onarım ve yenileme merkezi haline getirdi. Türkiye bu konuda tüm dünyaya hizmet verebilecek ve kazandığı yeteneklerin ihracatını yapabilecek konuma yükseldi.

Deniz Kuvvetlerinin 2 adet açık deniz karakol gemisi ihtiyacını karşılamak için Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi Komutanlığının da desteğiyle çalışmalara başlayan ASFAT, 15 Ağustos 2021'de projeye başladı. Çok yüksek yerlilik oranıyla tasarlanıp üretimine başlanan proje, beklenen bütçenin yüzde 40 altında ve hedeflenenden daha kısa sürede gerçekleştirildi.

ASFAT ayrıca Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunulan 10 bin tonluk Yüzer Havuz'u hayata geçirirken, yeni dönemde de Denizaltı Yüzer Havuzu Projesi'nin yapımına devam ediyor. ASFAT tarafından Hassas Güdüm Kiti - 82, Nahçıvan Askeri Fabrikalarının donatılması ve modernizasyonu gibi birçok önemli projenin çalışmaları da sürüyor.

Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ASFAT, 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin 100 yılı aşkın tecrübesi ve nitelikli, alanında uzman iş gücü ile ortak üretim ve tasarım çözümleri geliştiriyor.

FI4_fCTWQAYplYa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş