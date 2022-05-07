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TIMETURK / GÜNDEM / MSB’den Anıtkabir Komutanlığı açıklaması

MSB’den Anıtkabir Komutanlığı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesapları bulunmadığı, açılmış hesapların sahte olduğunu açıkladı.

2 Gün Önce
2022-05-07 22:43:12
MSB’den Anıtkabir Komutanlığı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir. Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye 'https://anitkabir.tsk.tr' adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz."

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