MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, son iki ayda 10'u büyük, 30'u orta çaplı 40 operasyon yapıldığını ve bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Son iki ayda 10'u büyük, 30'u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.

Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.