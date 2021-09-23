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TIMETURK / GÜNDEM / MSB'den ''5 general istifa etti'' iddialarına yanıt

MSB'den ''5 general istifa etti'' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan '5 general istifa etti' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-09-23 09:56:17
MSB'den ''5 general istifa etti'' iddialarına yanıt

Bakanlık kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir" bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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