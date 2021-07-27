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TIMETURK / GÜNDEM / MSB açıkladı: Pençe Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

MSB açıkladı: Pençe Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

27 Dakika Önce
2021-07-27 23:18:08
MSB açıkladı: Pençe Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

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Bakanlık açıklamasında, 1 askerin yaralandığı da belirtilerek, "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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