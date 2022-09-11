MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" sözleri kullanıldı. .