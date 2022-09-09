DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2366 ₺

EURO

18,3251 ₺

ALTIN

1.005,38 ₺

BİST

3.521,38 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

28 Dakika Önce
2022-09-09 22:17:57
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş