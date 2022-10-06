DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5799 ₺

EURO

18,2933 ₺

ALTIN

1.022,79 ₺

BİST

3.553,85 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı

5 Saat Önce
2022-10-06 15:35:20
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş