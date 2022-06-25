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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

11 Dakika Önce
2022-06-25 16:30:39
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli" ifadeleri kullanıldı.

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