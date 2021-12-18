DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Dönmez: Çiftçi artık kenti elektriğini üretebilecek
Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?
Bakan Pakdemirli açıkladı: Bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Huzursuz bacak sendromu nedir?
Bakan Karaismailoğlu, yarın uzaya fırlatılacak Türksat 5B'nin önemini anlattı
Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili karar
Van'da ilk kez Perslere ait mezar bulundu
Rüyada silah görmek ne demek?
BM'de Filistinlileri sevindiren karar
Yunan ve Bulgarlar, Edirne'den günlük ihtiyaçların ardından ev almaya başladılar
Bebeğini darbederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu
Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem sürüyor
Maduro'dan itiraf: CIA çalışanını kabul ettim

TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

32 Dakika Önce
2021-12-18 16:39:51
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş