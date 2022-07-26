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MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2022-07-26 19:50:18
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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