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MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

33 Dakika Önce
2022-04-22 18:17:13
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. .

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