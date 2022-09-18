MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

"Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçesi Değerli köyü kırsalında, P-İHA ve J-SİHA destekli operasyon esnasında tespit edilen eylem hazırlığındaki teröristler ile PÖH timleri arasında yaşanan çatışma sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan üçüncü terörist ise Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH timleri tarafından yapılan takip ile saklandığı evde kıskıvrak yakalanmıştır."

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. AA .